مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024 من الأمور التي تحرص وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، على نشرها تزامنا مع اليوم الرابع من شهر رمضان المعظم داخل المملكة، حتى يتمكن المواطنين الأردنيين وكل من يتواجد داخل الأردن من تجهيز مائدة الإفطار وأداء الصلوات الخمسة في موعدها المحدد.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024

وحول مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024 حسب ما جاء منشور بموقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأردنية، فتكون كالآتي: أذان الفجر 5:25 صباحا، والشروق 6:40 صباحا، وأذان الظهر 12:45 مساء، وأذان العصر 4:11 مساء، وأذان المغرب 6:51 مساء، وأذان العشاء 8:06 مساء.

ويوافق يوم الجمعة رابع أيام رمضان داخل المملكة الأردنية والتي كانت أعلنت أن الثلاثاء 12-3-2024 هو أول أيام شهر رمضان، على أن ينتهي الشهر المعظم في 9 أبريل 2024 وعليه يصبح أول أيام عيد الفطر 10 أبريل 2024، بحسب ما جاء في الحسابات الفلكية المعلن عنها.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024

وتأتي مواعيد أذان الفجر في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024 حسب كل مدينة أردنية وفقا لتأكيد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وحول ما يتعلق بالمواعيد فهي كالآتي:

- في عمان، أذان الفجر 5:25 صباحا، والشروق 6:40 صباحا، وأذان الظهر 12:45 مساء، وأذان العصر 4:11 مساء، وأذان المغرب 6:51 مساء، وأذان العشاء 8:06 مساء.

- في إربد أذان الفجر 5:24 صباحا، والشروق 6:41 صباحا، وأذان الظهر 12:46 مساء، وأذان العصر 4:11 مساء، وأذان المغرب 6:50 مساء، وأذان العشاء 8:07 مساء.

- في الكرك أذان الفجر 5:26 صباحا، والشروق 6:39 صباحا، وأذان الظهر 12:46 مساء، وأذان العصر 4:11 مساء، وأذان المغرب 6:52 مساء، وأذان العشاء 8:06 مساء.