موعد إعادة مسلسل عتبات البهجة على قناة dmc الحلقة 4

شهدت الحلقة 4 من مسلسل «عتبات البهجة» أحداثا مثيرة وجديدة من الأزمات التي يتعرض لها الفنان يحيى الفخراني، والذي يجسد شخصية «بهجت» وتعرضه لورطة جديدة.

مديونية ضخمة تبلغ نصف مليون جنيه على بهجت

يعيش بهجت ورطة جديدة بسبب سنتر عبد البديع (هشام إسماعيل)، ودخل «بهجت» في أزمة خاصة التهرب الضريبي ويكتشف وجود مديونية ضخمة تبلغ نصف مليون جنيه، ليذهب إلى سنتر الدروس الخصوصية، ويشتبك ويدخل في مشادة كلامية مع عبد البديع.

مسلسل «عتبات البهجة» يعرض على قناة dmc

ويعرض مسلسل «عتبات البهجة» على قناة dmc الساعة 6:15 بالتزامن مع عرضه على منصة watch it، والإعادة الساعة 5:15 فجر اليوم التالي، و12 مساء.

مسلسل «عتبات البهجة»

وتدور أحداث مسلسل «عتبات البهجة» حول بهجت الأنصاري، الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني، المتقاعد عن عمله والمتفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، لكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا.

والمسلسل بطولة كل من يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، عمرو صحصاح.