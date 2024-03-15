بيتر ميمي: مسلسل الحشاشين عمل درامي وليس وثيقة تاريخية

أجاب المخرج بيتر ميمي على العديد من الأسئلة التي طرحها مشاهدو مسلسل الحشاشين بعد عرض الحلقات الأربعة الأولى من المسلسل، الذي بدأ عرضه مع موسم الدراما الرمضانية، وذلك من خلال تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك» أكد فيها أن المسلسل من وحي التاريخ وليس وثيقة تاريخية، وهو ما تم التنويه عنه في تتر المسلسل.

وأكد بيتر ميمي أن المسلسل دراما تاريخية، قائلا: «حاولنا نقدم خيال تصوير لفترة من الفترات ولكن في شكل درامي، واعتمدنا في الديكور والملابس على مراجع كثيرة ونادرة، حتى نستطيع تقديم عالم لم نراه من قبل ولا يشبه أفلام أو مسلسلات عالمية».

مخرج مسلسل الحشاشين: لا يوجد كتاب يتفق على حسن الصباح

وكشف مخرج مسلسل الحشاشين عدم وجود كتاب تاريخي يتفق على شخصية حسن الصباح، وذلك لأن المغول أحرقوا القلعة وكتبه وأفكاره والأعمال التي تتناول سيرته هي اجتهادات سواء بالنسبة لماركو بولو أو فلادمير بارتول أو برنارد لويس أو فرهاد دفترى أو غيرهم، أما فيما يتعلق بقيام حسن الصباح بمعجزات كما جاء في بعض مشاهد الحلقات، أوضح أن هذا غير صحيح وهو ما سوف يظهر في الحلقات المقبلة.

كما عبر مخرج الحشاشين عن سعادته بأن المسلسل فتح آفاقًا أمام المشاهدين ليبحثوا في التاريخ ويقرأوا ويسألوا عن الأحداث، قائلا: «كل سنة وأنتم طيبين وسعيد أن المسلسل خلاكم تقروا وتسألوا، شوية شوية هتفهموا المسلسل، صحصحوا معانا كده يا شباب خلونا نعمل شكل جديد، وتبقى بداية، ومع الوقت يتعمل أفضل وأكبر وأحسن من اللي إحنا عاملينه».