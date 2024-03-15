بيتر ميمي يكشف سبب استخدام اللهجة العامية في مسلسل الحشاشين.. ماذا قال؟

تحدث المخرج بيتر ميمي عن سبب اختياره للعامية المصرية لتكون لغة الحوار في مسلسل الحشاشين، بدلًا من اللغة العربية الفصحى والتي كان من المعتاد استخدمها في أعمال الدراما التاريخية، موضحًا ميمي أن أحداثه تدور حول الأتراك والفرس في القرن الحادي عشر الميلادي.

وأوضح بيتر ميمي في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «لما عملوه الأتراك اتكلموا تركي، ولما عملوه الأمريكان بيتكلموا إنجليزى، إحنا عاملينه فى مصر والترجمة موجودة في كل بلد، المسلسل بيتعرض في روسيا وأمريكا وأكثر من بلد، كل بلد بلغتها، هما الڤيكنجز كانوا بيتكلموا إنجليزي؟ ولا ويليام والاس كان بيتكلم اللكنة الأمريكية؟»

بيتر ميمي: لا يجب أن يكون حسن الصباح رمزا للخير

وأكد مخرج مسلسل الحشاشين أن حسن الصباح شخصية فذة وغريبة، ولا يجب أن يكون رمزًا للخير حتى يتم تناول سيرته في عمل درامي، فشخصيته مثل هتلر أو راسبوتين كانوا شخصيات شريرة ولكنهم كانوا شخصيات فذة غيرت العالم، أو على المستوى المصري مثل خط الصعيد وسفاح الإسكندرية.