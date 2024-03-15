موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني على قناة dmc

يبحث جمهور الفنان أكرم حسني عن موعد عرض مسلسل بابا جه، الذي يعرض حصريًا على قناة dmc الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني ونسرين أمين

مسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

أحداث مسلسل بابا جه تدور حول هشام رجل في الأربعينات من عمره

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

هل سيتمكن هشام من النجاة من مشاكله كأب للإيجار

وتتوالى أحدث المسلسل ففي الحلقة الرابعة من المسلسل تتزايد محاولات هشام في أن يكبر في نظر زوجته وابنته، ويستمر عمله كأب للإيجار، هل سيتمكن هشام من النجاة من مشاكله كأب للإيجار، وهل سيكبر في نظر ابنته التي ترى أنه ليس مهمًا أو ضروريًا في حياتها؟