مسلسل بابا جه الحلقة 5.. ماذا سيفعل أكرم حسني بعد صدمة ابنته؟

بعد الأحداث الشيقة التي حدثت في الحلقات الأولى من المسلسل منذ بداية عرضه على شاشة قناة DMC، وبعد الصدمة التي تعرضت لها جودي، عندما عرفت أن أكرم حسني، «هشام» أبوها، يذهب لمنزل زياد زميلها بالمدرسة، ورأت ذلك خلال مكالمة الفيديو مع زياد، يبحث الكثيرون عن موعد عرض مسلسل بابا جه على قناة DMC الحلقة 5 بطولة أكرم حسني.

موعد عرض مسلسل بابا جه

يُعرض مسلسل بابا جه الحلقة 5 على قناة DMC اليوم، وتُعرض الحلقة من مسلسل بابا جه على شاشة dmc في تمام الساعة 7:45 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

طاقم عمل مسلسل بابا جه

ويشارك في مسلسل بابا جه مجموعة من ألمع نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان الكوميدي أكرم حسني، نسرين أمين، محمود البزاوي، فريال يوسف، والمسلسل من إخراج خالد مرعي، تأليف وائل حمدي.

مسلسل بابا جه

المسلسل من الدراما التي سيتم عرضها على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان، وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول تعامل الآباء مع الأبناء ويعتمد على الكوميديا والتي تعالج الكثير من سلوكيات الآباء تجاه أبنائهم.