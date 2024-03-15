موعد إعادة مسلسل بابا جه على قناة dmc الحلقة 4 اليوم

أزمات تقلب حياة هشام الذي يجسد شخصيته أكرم حسني، في مسلسل بابا جه، فبدلا من أن يصل إلى مراده في أن يكبر في نظر ابنته وزوجته يتورط في المزيد من المشكلات بسبب فكرة «أب للإيجار».

يعرض مسلسل «بابا جه» حصريًا على قناة dmc الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

إعادة عرض مسلسل بابا جه

ويكون موعد إعادة عرض مسلسل بابا جه عرض الحلقة رقم 4 الساعة 8:15 صباحا والساعة 1:45 مساء.

أحداث مسلسل بابا جه

وتدور أحداث مسلسل بابا جه حول هشام وهو في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب جائحة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سيفعل؟.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني ونسرين أمين

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، والطفلة لافينا نادر، والطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر.

هل سيتمكن هشام من النجاة من مشاكله؟

وتتوالى أحدث المسلسل ففي الحلقة الرابعة من المسلسل تتزايد محاولات هشام في أن يكبر في نظر زوجته وابنته، ويستمر عمله كأب للإيجار، فهل سينجح؟