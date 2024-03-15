مسلسل بابا جه الحلقة 4.. هشام يعيش مع عائلة جديدة

تتصاعد أحداث مسلسل بابا جه للفنان أكرم حسني، الذي يجسد شخصية هشام، في الحلقة 4، إذ تحكي قصته عن رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب أزمة فيروس كورونا، حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة.

الحلقة رقم 4 من المسلسل.. هشام يسعى للحصول على احترام زوجته

وفي الحلقة رقم 4 من المسلسل تتزايد محاولات هشام في أن يحصل على احترام زوجته وابنته، ويستمر في عمله أبًا للإيجار.

هشام ذهب للعائلة الجديدة في مهمة جديدة كأب للإيجار

وبدأت الحلقة 4 من مسلسل بابا جه، عندما ذهب هشام ذهب للعائلة الجديدة في مهمة جديدة كأب للإيجار، ولكن عندما وصل وقابل رب الأسرة «صلاح» الذي يجسد شحصيته محمود البزاوي، اندهش فور معرفته أن عدد الأطفال 6 ولكن المعلومات التي حصل عليها أن عدد الأطفال 2.

مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC

ويعرض مسلسل بابا جه حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على DMC الساعة 7.45 مساء.