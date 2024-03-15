أحداث مسلسل بابا جه الحلقة 4.. هشام ما زال أبا للإيجار

ينتظر متابعو الدراما الرمضانية عرض مسلسل بابا جه الحلقة 4 لتقدم أحداثا جديدة، حيث يجسد الفنان أكرم حسني شخصية هشام، وهو رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة.

عرض مسلسل بابا جه الحلقة 4

وفي مسلسل بابا جه الحلقة 4 تتزايد محاولات هشام في أن يكبر في نظر زوجته وابنته، ويستمر عمله كأب للإيجار، فهل سيتمكن هشام من النجاة من مشاكله كأب للإيجار، وهل سيكبر في نظر ابنته التي ترى أنه ليس مهمًا أو ضروريًا في حياتها؟

مسلسل بابا جه الحلقة 4 هشام ذهب للعائلة الجديدة في مهمة جديدة كأب للإيجار

وبدأت الحلقة 4 من مسلسل بابا جه، بأن هشام ذهب للعائلة الجديدة في مهمة جديدة كأب للإيجار، ولكن عندما وصل وقابل رب الأسرة «صلاح» الذي يجسد شحصيته محمود البزاوي، اندهش فور معرفته أن عدد الأطفال 6 ولكن المعلومات التي حصل عليها أن عدد الأطفال 2.

والمسلسل من بطولة أكرم حسني نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.