مسلسل بابا جه الحلقة 4.. هشام يحاول أن يكبر في نظر زوجته

تتزايد محاولات الفنان أكرم حسني الذي يجسد شخصية هشام في مسلسل بابا جه، في أن يكبر في نظر زوجته وابنته في أحداث الحلقة رقم 4، ويستمر في عمله كأب للإيجار، هل سيتمكن هشام من النجاة من مشاكله كأب للإيجار، وهل سيكبر في نظر ابنته التي ترى أنه ليس مهمًا أو ضروريًا في حياتها؟.

في مسلسل بابا جه.. هشام ذهب للعائلة الجديدة في مهمة جديدة

وبدأت الحلقة 4 من مسلسل بابا جه، بأن هشام ذهب للعائلة الجديدة في مهمة جديدة كأب للإيجار، ولكن عندما وصل وقابل رب الأسرة «صلاح» الذي يجسد شحصيته محمود البزاوي، اندهش فور معرفته أن عدد الأطفال 6 ولكن المعلومات التي حصل عليها أن عدد الأطفال 2.

هشام يريد أن يصبح أبا للإيجار في الحلقة الرابعة

وفي مشهد آخر، قام هشام وياسر ابن عمته بالتمثيل على ولاء زوجته مشهد حتى يتمكن هشام أن يعلو في نظر ولاء فمثلوا عليها أن ياسر يتاجر في المخدرات باستخدام سيارتهم، وصدقت ولاء المشهد وقالت لهشام: «أنت كبرت في نظري يا هشام، هو دا هشام اللي أنا حبيته».

يعرض مسلسل بابا جه، مسلسل بابا جه على قناة DMC يوميا الساعة في تمام الساعة الـ8 إلا ربع، ويعاد عرض الحلقات في الـ9 إلا ربع صباحا والـ2 إلا ربع مساءً، كما تُعرض الحلقات على منصة Watch it.