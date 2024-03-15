مسلسل محارب الحلقة 5.. هل يلقى القبض على حسن الرداد بعد هروبه؟

أحداث شيقة شهدتها الحلقة 4 من مسلسل محارب، بعد تلفيق حسام الذي يمثل دوره الفنان أحمد زاهر، قضية لمحارب الذي يمثل دوره الفنان حسن الرداد، بدهس شاب بسيارته الأجرة، حتى يجبره عن التنازل عن قضية قتل والدته التي تورط بها ابن ماجد المصري، ويهتم متابعو المسلسل منذ الحلقة الأولى بمعرفة مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 5 للفنان حسن الرداد؛ لاستكمال أحداثه.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 5

واستطاع محارب الهرب من السجن في مسلسل محارب بعد أن تعرض للضرب أثناء حبسه على ذمة القضية الملفقة له، ليجري نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج، ثم يقوم حسام بزيارته حتى يستطيع مساومته على التنازل عن قضية قتل أمه مقابل إخراجه من المستشفى، ليقوم بضرب حسام ثم ينجح في الهرب.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 5 على قناة cbc في رمضان 2024 كالتالي: الساعة 9 مساء على قناة cbc، لتكون الإعادة الأولى على القناة نفسها الساعة 5:15 صباحا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 3:45 مساء.