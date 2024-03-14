مسلسل محارب الحلقة الرابعة لحسن الرداد.. الهروب من السجن  

شهد مسلسل محارب الحلقة الرابعة لحسن الرداد، أحداث مثيرة، حيث اتفق المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» مع نمرود ليعتدي على محارب «حسن الرداد» أثناء احتجازه في قسم الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مسلسل محارب الحلقة الرابعة لحسن الرداد

تنشب خناقة حادة خلال مسلسل محارب الحلقة الرابعة بين نمرود ومحارب في زنانة الحجز، ويتم على إثرها تحويل محارب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بيما يأتي المحامي حسام لزيارة في المستشفى وتهديده بـ5 قضايا مثبتة ضده من شأنها أن تسجنه مدى الحياة، ومن الأفضل أن يتنازل عن قضية مقتل والدته مقابل خروجه من السجن وعدم تنفيذ التهديدات الأخرى والتي تشمل إخراج أشقاء محارب من منزلهم.

هروب محارب من مستشفى السجن

وخلال مسلسل محارب الحلقة الرابعة لحسن الرداد، طلب حسام من محارب أن يسجل له مقطع فيديو يقول فيه أردأ الأوصاف، فرفض محارب التنازل عن قضية والدته وتمكن من السيطرة على حسام وانهال عليه بالضرب، وبدهاء شديد تمكن من الهروب من مستشفى السجن.

وعلى جانب آخر اضطرت الحاجة فوزية إلى بيع كمبيالات السيارة الأجرة التي تمتكلها ويعمل عليها محارب، بيعها لحسام المحامي للضغط على محارب وتهديده بها، بينما يجد عزيز «ماجد المصري» نفسه في ورطة بسبب فشله في إخراج ابنه راي من السجن والمتهم في قضية مقتل والدة محارب.