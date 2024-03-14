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دراما المتحدة

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل محارب.. حسن الرداد يهرب من السجن

كتب:

صفية النجار
10:39 م | الخميس 14 مارس 2024
حسن الرداد في مسلسل محارب

حسن الرداد في مسلسل محارب

شهد ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل محارب لحسن الرداد، أحداثا مثيرة تغير من سير قضية مقتل والدته والمتهم فيها رامي عزيز نجل «ماجد المصري»، بعد أنّ تحولت القيود التي فرضها المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» على محارب، طريقة للهرب من السجن.

ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل محارب لحسن الرداد

وكان «الجيوشي» قد اتفق مع «نمرود» ليعتدي على «محارب» في أثناء احتجازه بقسم الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية صدم شاب بسيارته الأجرة وهي في الأساس واقعة ملفقة من حسام.

وفي ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل محارب لحسن الرداد، نشبت خناقة حادة بين نمرود ومحارب في زنانة الحجز، وجرى تحويل محارب إلى المستسفى لتلقى العلاج، وجاء حسام لزيارته وهدده بـ5 قضايا مثبتة ضده من شأنها أن تسجنه مدى الحياة، ومن الأفضل أن يتنازل عن قضية مقتل والدته مقابل خروجه من السجن.

هروب محارب من السجن

وخلال مخلص مسلسل محارب الحلقة الرابعة لحسن الرداد، طلب حسام من محارب أن يسجل له مقطع فيديو، فرفض محارب هذا الطلب وتراجع عن التنازل عن قضية والدته، وتمكن من السيطرة على حسام وانهال عليه بالضرب، وبدهاء شديد تمكن من الهروب من مستشفى السجن.

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