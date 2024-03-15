شهد مسلسل محارب الحلقة الرابعة لحسن الرداد، تمكن «محارب» من الخروج من السجن، وبذلك يستطيع مواجهة عصابة المحامي حسام الجيوشي والانتقام لمقتل والدته، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الخامسة، لمعرفة أحداثها.

مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc

وتأتي مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة الرابعة، على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة الخامسة، بطولة حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري ونرمين الفقي، على النحو التالي:

يعرض مسلسل محارب على قناة سي بي سي فى تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 صباحًا والإعادة الثانية 3:45 مساءً.

قصة مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعى تشويقي حول الشاب محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تماماً بعد وفاة والده نتيجة دهس شاب لها، إذ يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سراً كبيراً يغير مسار حياته.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين من بينهم: أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومنة فضالي، سلوى عثمان وعابد عناني وسماء إبراهيم وعفاف شعيب ومحمود الليثي.