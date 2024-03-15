مسلسل محارب الحلقة الرابعة لحسن الرداد.. هل يواجه محارب عصابة الجيوشي؟

شهد مسلسل محارب الحلقة الرابعة لحسن الرداد، أحداثًا مهمة، إذ تمكن محارب «حسن الرداد» من الخروج من السجن، وبذلك يستطيع مواجهة عصابة المحامي حسام الجيوشي المدعومة من رجل الأعمال عزيز «ماجد المصري» والد رامي المتسبب في دهس والدة محارب، والمتهم على ذمة القضية.

مسلسل محارب الحلقة الرابعة

وفي مسلسل محارب الحلقة الرابعة لحسن الرداد، اتفق «الجيوشي» مع نمرود كي يعتدي على محارب في أثناء احتجازه في قسم الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في قضية صدم شاب بسيارته الأجرة، ونشبت مشاجرة حادة بين نمرود ومحارب في الزنزانة، وجرى تحويل محارب إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد تعرضه لإصابات شديدة.

زيارة المحامي لمحارب وهروبه من السجن

وجاء «الجيوشي» لزيارة محارب في مستشفى السجن وهدده بـ5 قضايا مثبتة ضده من شأنها أنّ تسجنه مدى الحياة، وطلب منه التنازل عن قضية مقتل والدته مقابل خروجه من السجن، وبالفعل وافق «محارب» على هذا العرض تحت ضغط التهديد، إلا أنّ المحامي طلب منه أنّ يسجل له مقطع فيديو، فرفض «محارب» ذلك وتراجع عن التنازل وهرب من السجن بعد أنّ لقن الجيوشي علقة قاسية.