رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

السيسي: نحاول بكل جهد مخلص وأمين وقف إطلاق النار في غزة لننقذ أهلنا هناك

كتب:

شريف سليمان
10:01 ص | الجمعة 15 مارس 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الموقف الخارجي، مشيرًا إلى أنّ الحرب في قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، موضحًا: «كتير أوي 5 شهور على العنف والقتل الذي يحدث».

أضاف في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «نحاول بكل جهد مخلص وأمين الوصول إلى وقف إطلاق النار في القطاع حتى نحمي وننقذ أهلنا في غزة، وبخاصة المدنيين الأبرياء».

وتابع: «نتحدث عن 30 ألفا، ثلثيهم من النساء والأطفال، وأكثر من 70 ألف مصاب، كما أن 60% إلى 70% من القطاع جرى تدمير بنيته التحتية والمنشآت الحكومية والخدمية التي كانت العمود الفقري للقطاع».

وواصل: «الأرقام التي قد يجري الاحتياج إليها لإعادة إعمار قطاع غزة مخيفة جدا، وكذلك عدد السنين المطلوبة في إعادة إعمار القطاع، ونحاول على الأقل وقف النزيف البشر والمنشآت أيضا ونسعى إلى إدخال أكبر حجم من المساعدات».

اقرأ المزيد:

السيسي: مفيش عندنا مشكلة في السلع والمستلزمات المتأخرة بالمواني تخرج حاليا

الرئيس السيسي يتفقد مقر أكاديمية الشرطة: سعيد بمستوى الطلاب خلال فترة التدريب

الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع ولي العهد السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان

السيسي خلال تفقده الأكاديمية العسكرية: أي بناء دون تطوير الإنسان يظل منقوصا

السيسي ووزير خارجية إسبانيا يحذران من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية

حزب المؤتمر: لقاء السيسي ورئيس وزراء هولندا يعزز العلاقات بين البلدين

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جديدا للرئيس السيسي بشأن جواز السفر
بقلم شريف سليمان