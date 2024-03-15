السيسي: نحاول بكل جهد مخلص وأمين وقف إطلاق النار في غزة لننقذ أهلنا هناك

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الموقف الخارجي، مشيرًا إلى أنّ الحرب في قطاع غزة مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر، موضحًا: «كتير أوي 5 شهور على العنف والقتل الذي يحدث».

أضاف في كلمته خلال تفقد مقر أكاديمية الشرطة فجر اليوم، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»: «نحاول بكل جهد مخلص وأمين الوصول إلى وقف إطلاق النار في القطاع حتى نحمي وننقذ أهلنا في غزة، وبخاصة المدنيين الأبرياء».

وتابع: «نتحدث عن 30 ألفا، ثلثيهم من النساء والأطفال، وأكثر من 70 ألف مصاب، كما أن 60% إلى 70% من القطاع جرى تدمير بنيته التحتية والمنشآت الحكومية والخدمية التي كانت العمود الفقري للقطاع».

وواصل: «الأرقام التي قد يجري الاحتياج إليها لإعادة إعمار قطاع غزة مخيفة جدا، وكذلك عدد السنين المطلوبة في إعادة إعمار القطاع، ونحاول على الأقل وقف النزيف البشر والمنشآت أيضا ونسعى إلى إدخال أكبر حجم من المساعدات».