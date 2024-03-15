محلل فلسطيني: مصر تحشد ضغطا دوليا واسعا لمنع إسرائيل من ارتكاب مجزرة جديدة

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن تصريحات الرئيس السيسي خلال لقاء مع وزير الخارجية الإسباني تؤكد النهج والمسار الذي تتبعه السياسة والدولة المصرية في كل اللقاءات والاتصالات التي تقوم بها مصر، من أجل متابعة ما يحدث أو حشد ضغط الدولي واسع بهدف منع إسرائيل من ارتكاب مجزرة جديدة من خلال اقتحام مدينة رفح.

الخروج من هذه الحرب بمسار سياسي واضح

وأضاف «مطاوع»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الجانب الآخر لهذه اللقاءات تتمثل في كيفية الخروج من هذه الحرب على مسار سياسي يٌجنب المنطقة عدم تكرار ما حدث مما يُعطي أمل وأمان للشعب الفلسطيني.

الوضع في غزة صعب للغاية

وأوضح «مطاوع»، أن الصراع الديمغرافي يتطالب الدرجة الأولى إعطاء أمل للفلسطينيين في اليوم التالي للحرب، مُوضحا أن الوضع في غزة صعب للغاية لا يمكن التعايش معه بنفس الآليات التي يتعامل بها نتنياهو، مُوضحا أنه الآن يصعب إجراءات إرسال المساعدات الإنسانية والتخفيف على الفلسطينيين أثناء الحرب، مما يؤكد على أنه هيتخذ إجراءات أكثر شدة وصعوبة في اليوم التالي للحرب.