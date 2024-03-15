سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 15-3-2024 في البنوك

استقرار كبير شهده سعر صرف الجنيه الإسترليني في مختلف البنوك أمام الجنيه المصري، خلال اليوم الجمعة 15-3-2024، إذ سجل في بنك مصر 61.11 جنيه للشراء، و61.4 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سعر الجنيه الإسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك بشأن أسعار العملات.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 61.19 جنيه للشراء، و61.38 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

في بنك مصر بلغ سعر الجنيه الإسترليني 61.4 جنيه للبيع، و61.11 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس

في بنك قناة السويس وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 61.42 جنيه للبيع، و61.12 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الجنيه الإسترليني اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 62.25 جنيه للبيع، و62.4 جنيه للشراء.