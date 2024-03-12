تراجع في سعر الريال السعودي الآن في مصر.. «اعرف وصل لكام»

سجلت أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء، تراجعًا مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية تعاملات اليوم، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.976 جنيه للشراء، و سجل 13.025 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 12.997 جنيه للشراء، و سجل 13.029 جنيه للبيع، في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.99 جنيه للشراء، وسجل 13.02 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.99 جنيه للشراء، وسجل 13.02 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.93 جنيه للشراء، وسجل 13.025 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.976 جنيه للشراء، و سجل 13.025 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.099 جنية للشراء، وسجل 13.125 جنية للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي.