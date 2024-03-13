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دراما المتحدة

تراجع في سعر الريال السعودي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب:

محمد سيف
08:00 ص | الأربعاء 13 مارس 2024
سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-3-2024 في البنوك، مقابل الجنيه المصري، وذلك وفقًا للمنصات العاملة في القطاع المصرفي المصري. 

سعر الريال السعودي اليوم 

تنشر «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-3-2024 في البنوك المصرية، وجاءت كما يلي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الريال السعودي داخل البنك الأهلي المصري اليوم عند 13.02 جنيه للبيع و12.99 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-3-2024، في بنك القاهرة 8.25 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فسجل 13.15 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 13-3-2024 في بنك قناة السويس 12.93 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

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بقلم محمد سيف