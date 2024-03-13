سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-3-2024 في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 13-3-2024، حالة من الاستقرار في البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات الصباحية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر الريال السعودي في عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية، بحسب آخر تحديث للمواقع الرسمية.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري

سجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري، الشراء بـ13.06 جنيه، والبيع 13.10 جنيه.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھلي اﻟﻣﺻري

بلغ ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في البنك اﻷھلي اﻟﻣﺻري، الشراء بـ13.06 جنيه والبيع 13.09 جنيه.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك ﻣﺻر

جاء ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في بنك ﻣﺻر، الشراء بـ13.07 جنيه و13.10 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ

سجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ، 12.77 جنيه للشراء و13.09 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بـ13.04 جنيه للشراء، و13.09 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدولي CIB

وسجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودى في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري اﻟدوﻟي CIB، الشراء بـ 12.99 جنيه والبيع بـ12.08 جنيه.