سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-3- 2024 في البنوك المصرية

استقر سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14ـ3ـ2024، وسجل 12.89جنيه للشراء و12.93 للبيع في البنك المركزي، وفقا لأسعار الصرف المعلنة عبر المنصة الرقمية للبنك، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعره وفقا للأسعار المرفقة عبر منصات البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري، 12.9جنيه شراء و12.93 بيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي 12.9 جنيه شراء و12.94 بيع وذلك في بنك مصر.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي 12.9جنيه شراء و12.93 جنيه بيع في بنك القاهرة.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيه شراء و12.93 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي 12.89 جنيه للشراء و12.93جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.