إعلان تفاصيل جديدة عن حالة أحمد رفعت السبت المقبل.. ماذا قال طبيبه؟

أيام ليست بالقليلة ولايزال أحمد رفعت، لاعب فريق «فيوتشر» الذي سقط خلال مشاركته مع فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، في حالة خطيرة، إثر سقوطه مغشيًا عليه بسبب أزمة قلبية شديدة وهبوط حاد بالدورة الدموية، يرقد في أحد المستشفيات بالإسكندرية، داخل العناية المركزة، عقب محاولات لإنعاش قلبه وعودته للحياة مُجددًا.

تفاصيل مفاجئة في حالة اللاعب أحمد رفعت

حالة من الحزن الشديد، سيطرت على نجوم وجماهير الكرة المصرية، عقب سقوط اللاعب أحمد رفعت، وعدم استقرار حالته، مطالبين بالدعاء له، حتى تمر المحنة ويعود مُجددًا لحياته الطبيعية.

ومن جانبه، زف الدكتور محمد كامل، مدير عام المستشفى التي وصل إليها اللاعب لـ«الوطن»، بشرى حول حالة اللاعب، مؤكدًا أن هناك تحسنًا في حالته، عقب أيام من التدهور وعدم الاستقرار.

وأكد مدير عام المستشفى، إنه من المقرر أن يكشف عن تفاصيل سبب إصابة اللاعب، وعلاجه وحالته االصحية، وهل متعلقة بالجينات الوراثية من عدمها، وذلك في بيان يوم السبت المقبل، لقطع الطريق على جميع التكهنات والاستفسارات، حول أسباب إصابة اللاعب وتدهوره.

واقعة أحمد رفعت

وكان اللاعب أحمد رفعت، سقط في مباراة مودرن فيوشتر والاتحاد السكندري، وانتقل على إثر الواقعة إلى المستشفى، وهو محجوز الآن في غرفة العناية المركزة، بعد تشخيص حالته بأنه مصاب بأزمة قلبية.