محافظ بورسعيد: الأسواق الحضارية في حي العرب تجذب آلاف الزوار

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، المرحلة الثانية من هايبر «داون تاون العرب»، بسوق البازار الحضاري، ضمن خطة إقامة وتطوير أسواق حضارية للمدينة الباسلة.

حضر الافتتاح اللواء محمد حسيني، مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وفوزي الوالي، رئيس حي العرب، ولفيف من القيادات التنفيذية.

إنشاء الأسواق الحضارية

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن محافظة بورسعيد تشهد تطور ملحوظا، خاصة في مجال إنشاء الأسواق الحضارية التي تقدم خدماتها للأهالي بكافة أنحاء المحافظة، إذ أصبحت الأسواق الحضارية في حي العرب تجذب آلاف الزوار من المحافظات المصرية.

وتقدم إسلام فليه، رئيس مجلس إدارة آل فليه جروب للاستثمار، بالشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم الكبير الذي يقدمه في شتى المجالات.

تكريم المراكز الخمسة الأولي بمسابقة «ترتيل»

وعلى هامش الافتتاح، كرم اللواء عادل الغضبان، الخمس مراكز الأولى بمسابقة «ترتيل» الموسم السابع.

يذكر أن محافظة بورسعيد قد شهدت مؤخرا إقامة العديد من الأسواق الحضارية التي أصبحت مزارا سياحيا لرحلات اليوم الواحد، منها: «سوق السمك الحضاري» والذي يستقبل الآلاف من الزائرين خلال الإجازات الأسبوعية.