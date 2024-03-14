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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الخميس 14-3-2024

كتب:

هبة صبيح
12:09 ص | الخميس 14 مارس 2024
مموعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 13-3-2024

مموعد أذان المغرب في بورسعيد اليوم الأربعاء 13-3-2024

مع مرور 4 أيام على بداية شهر رمضان يهتم الأهالي في بورسعيد بمعرفة موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الخميس 14-3-2024 للتحقق من موعد الصلاة والإمساك عن الطعام.

موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الخميس 14-3-2024 

وطبقا لإمساكية شهر رمضان المبارك لمحافظة بورسعيد والصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الخميس 14-3-2024، الموافق 4 من شهر رمضان الكريم، سيكون في تمام الساعة 4:34 فجرا.

موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم

ويتطلع سكان المحافظة لمعرفة موعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الخميس 14-3-2024  للامتناع عن الطعام، ثم البدء في الصيام طول ساعات النهار وحتى المغرب.

عدد ساعات الصيام في بورسعيد 

وحددت هيئة المساحة موعد الإفطار في شهر رمضان في تمام الساعة 5:58 مساء، وستزيد تدريجيا ساعات الصيام مع زيادة ساعات النهار بمقدار دقيقة كل يومين تقريبا.

مواقيت الصلاة اليوم في بورسعيد 

كما يحرص الأهالي على معرفة مواقيت الصلوات المفروضة على مدار اليوم حيث سيكون موعد أذان الفجر في الساعة 4:34 صباحا، والشروق 6:02 والظهر 12:00 مساء، والعصر 3:24 مساء، وموعد أذان الفجر في بورسعيد اليوم الخميس 14-3-2024 هو 5:58 والعشاء 7:17 مساء.

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بقلم هبة صبيح