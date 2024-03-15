أسعار السمك اليوم الجمعة 15-3-2024 بالأسواق.. البلطي يتراجع

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 15-3-2024 بالأسواق المختلفة، استقراراً في بعض الأنواع، وتراجعا في أسعار أنواع أخرى من أبرزها سمك البلطي، حيث يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار السمك يومياً للتعرف على مستجدات أسعاره.

أسعار السمك اليوم الجمعة

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر السمك اليوم، حسب آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار السمك اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار السمك اليوم الجمعة 15-3-2024، كالتالي:

- الجمبري وسط: الكيلو بـ254 جنيهًا.

- جمبري صغير: الكيلو بـ187 جنيهًا.

- جمبري جامبو: الكيلو بـ428 جنيهًا.

- وقار: الكيلو بـ212 جنيهًا.

- القاروص: الكيلو بـ187 جنيهًا.

- الكابوريا: الكيلو بـ125 جنيهًا.

- فيليه بلطي: الكيلو بـ155 جنيهًا.

- قشر بياض: الكيلو بـ122 جنيهًا.

- بياض ممتاز: الكيلو بـ130 جنيهًا.

- سبيط: الكيلو بـ 231 جنيهًا.

- المرجان وسط: الكيلو بـ112 جنيها.

أسعار السمك البلطي

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ90 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ62 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة

- السردين المجمد: الكيلو بـ91 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ112 جنيها.