نصائح للتخلص من الفوضى في الغرفة.. أزمة ابنة «هشام» بمسلسل بابا جه
كتب:
أمنية شريف
06:08 م | الجمعة 15 مارس 2024
مسلسل بابا جه
صدمة أصابت الفنان أكرم حسني، الذي يؤدي دور هشام في مسلسل بابا جه، عندما دخل غرفة ابنته ووجدها في حالة فوضى وعدم ترتيب، ليعبر عن غضبه بعدم تنظيمها، وتأثير ذلك على حالته النفسية، لذا نستعين بموقع «herworld»، المتخصص في شئون المنزل، لتقديم طرق سهلة وبسيطة لترتيب وتنظيم الغرف.
ماذا حدث داخل غرفة ابنة هشام في بابا جه؟
خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جه، دخل «هشام» غرفة ابنته ليبحث عن شيء، حتى تعثر بسبب الأشياء الملقاه على الأرض، ولم يعثر على أي شيء، وظل يسألها كيف لا تكون الغرفة مرتبة ومنظمة، خاصة أن ذلك ضروريًا للحصول على بيئة تبعث على الراحة، ما خلق طرح تساؤلات عن الطرق البسيطة للتخلص من الفوضى في المنزل.
طرق ترتيب الغرفة
ونقدم خطوات لمعرفة كيفية ترتيب الغرفة بخطوات سهلة، بعد عرض مسلسل بابا جه:
- للتخلص من الفوضى في المنزل يجب تنظيف الغرفة بشكل جيد.
- تخصيص مكانا لكل شيء، أي وضع الأشياء في مكانها المناسب.
- عند إحضار شيء جديد تخلصي من شيء قديم، فعند شراء شيء جديد يجب فورًا الانتهاء من شيء غير مهم بالنسبة لك.
- التخلص من الأشياء غير مستخدمة عن طريق رميها داخل أكياس القمامة أو إعادة تدويرها.
- إزالة أي بقع فهي تجعل مظهر المكان غير ملائم.
- التخلص من الأغراض التي لم تعد بحاجة إليها.
- التخلص من الملابس التي لا تناسب جسمك ولم تعد تحبها.
- تجميع الأغراض المتشابه معًا، أي التخلص من الأشياء الإضافية التي تقوم بنفس الوظائف المتشابهة.
- للحصول على مساحة إضافية والحد من الفوضى يجب ترتيب الغرفة كل يوم وتنظيفها.