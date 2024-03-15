نصائح للتخلص من الفوضى في الغرفة.. أزمة ابنة «هشام» بمسلسل بابا جه

صدمة أصابت الفنان أكرم حسني، الذي يؤدي دور هشام في مسلسل بابا جه، عندما دخل غرفة ابنته ووجدها في حالة فوضى وعدم ترتيب، ليعبر عن غضبه بعدم تنظيمها، وتأثير ذلك على حالته النفسية، لذا نستعين بموقع «herworld»، المتخصص في شئون المنزل، لتقديم طرق سهلة وبسيطة لترتيب وتنظيم الغرف.

ماذا حدث داخل غرفة ابنة هشام في بابا جه؟

خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بابا جه، دخل «هشام» غرفة ابنته ليبحث عن شيء، حتى تعثر بسبب الأشياء الملقاه على الأرض، ولم يعثر على أي شيء، وظل يسألها كيف لا تكون الغرفة مرتبة ومنظمة، خاصة أن ذلك ضروريًا للحصول على بيئة تبعث على الراحة، ما خلق طرح تساؤلات عن الطرق البسيطة للتخلص من الفوضى في المنزل.

طرق ترتيب الغرفة

ونقدم خطوات لمعرفة كيفية ترتيب الغرفة بخطوات سهلة، بعد عرض مسلسل بابا جه: