قبل أكرم حسني في مسلسل بابا جه.. فنانون برعوا في تقديم دور الأب على الشاشة

لا تخلو أي حياة أسرية من دور الأب الذي يعتبر هو «عمود المنزل» حسب الوصف الشائع المتداول على مر الزمان، وذلك لما يقدمه من دور محوري وأساسي في تأسيس البيت على أسس وقواعد سليمة لتربية الأبناء بشكل جيد، وهو ما يقدمه الفنان أكرم حسني في شخصيته الجديدة بمسلسل بابا جه، الذي يتضمن أحداثًا اجتماعية في إطار كوميدي مشوق.

فنانون جسدوا شخصية الأب

وبخلاف دور أكرم حسني في مسلسل بابا جه نجح عدد من مشاهير الفن في تجسيد شخصية الأب على الشاشة سواء في السينما أو الدراما خلال العقود الزمنية الماضية، بل وأن بعضهم قد اشتهر بتقديم هذا الدور في الكثير من الأعمال.

عبد المنعم مدبولي

تميز الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي بتجسيد دور الأب في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية حتى أطلق عليه اسم «بابا عبده» وذلك بعد تقديمه شخصية الأب الحنون في مسلسل «أبنائي الأعزاء شكرًا»، ومن ثم تميز في الدور ذاته فيما بعض بفيلم «الحفيد»، «شاطئ المرح» وغيرهم.

حسين رياض

اشتهر الفنان الراحل حسين رياض بتقديم شخصية الأب الحنون المرتبط بقوة بأولاده في العديد من أفلام خمسينيات وستينيات القرن الماضي، فمن أبرز أعماله، «بابا أمين»، «رد قلبي»، «السبع بنات».

حسن حسني

يعد الفنان الراحل حسن حسني أحد أيقونات الكوميديا، إذ اشتهر بتقديمه دور الأب الكوميدي في عدد من الأعمال منها، «يا أنا يا خالتي»، «زكي شان»، «غش الزوجية».

سراج منير

برع الفنان الراحل سراج منير في تقديم شخصية الأب القوي تارة والأب الكوميدي تارة، ومن أبرز أعماله، «شباب امرأة»، «الوسادة الخالية».