الغرفة التجارية بالدقهلية: انخفاض في أسعار السلع الأساسية الفترة المقبلة

زف رؤساء الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن تراجع أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وقال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الدقهلية، إن تدخل الدولة لضبط حركة الصرف، له عائد كبير علي التجار والمواطنين.

ضبط الأسواق

وأكد أن عدد كبير من المستثمرين والتجار خفضوا الأسعار من أجل المنافسة في الأسواق والبيع بنظام الاقتصاد الحر، مشددًا: «التجار في الوقت الحالي بدأو يخفضوا الأسعار، من أجل التواجد في الأسواق وتحقيق التنافس في السوق، لأن التاجر بيجيب البضاعة علشان يشتري غيرها في عملية دوران مستمر، و كل من هو متأثر بسعر الصرف هيتأثر».