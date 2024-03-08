أستاذ علوم سياسية: الدولة حريصة على دعم المواطن البسيط.. وتوفير السلع الأساسية

أكّد الدكتور نجاح الريس، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف أشكال الدعم للمواطن، خاصة في ظل الأزمات الراهنة، وذلك إيمانًا منها بضرورة توفير حياة كريمة تليق به.

دعم المواطن البسيط

وأشار «الريس» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّ الدولة اتخذت عدة خطوات؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، منها:

توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال إقامة معارض في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة.

زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، لتشمل المزيد من الفئات المستحقة.

جهود الدولة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة

وأشاد بجهود الدولة في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة قبل حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الجهود، والتوسع في إقامة المعارض لتشمل جميع أنحاء الجمهورية.

كما طالب بضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع المدني؛ لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق الحياة الكريمة التي ينشدها الجميع.

وأكد أهميّة الحوار المجتمعي حول مختلف القضايا التي تهم المواطن المصري، وإشراكه في عملية صنع القرار، بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع المصري.