فضل «إنا لله وإنا إليه راجعون».. داوم أحمد ماهر على ترديدها في صيد العقارب

بعد أن شهدت الأحداث السابقة من مسلسل صيد العقارب، مقتل «علي» ويجسد دوره محمود عبد المغني، خلال ظروف غامضة، ومن وقتها بدأت الشكوك حول مصطفى ابن «إسماعيل الغول»، بعد اكتشاف علاقة عاطفية تجمع بين «علي» ووالدته التي تلعب دورها «سيمون».

صدمة أحمد ماهر بمسلسل صيد العقارب

ظهر الفنان أحمد ماهر «حسن ضرغام» في مشهد بمسلسل صيد العقارب داخل مسجد وأمامه مُصحف ويردد الأية الكريمة: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، الآية 156 من سورة البقرة، أكثر من مرة، وبغصة وقلب مثقل والدموع على أطراف عينيه، بعد أن عرف بقتل ابنه «علي ضرغام»،

فضل قول إنا لله وإنا إليه راجعون

ترديد «حسن ضرغام»، الذي ظهر بشخصية الأب، آية ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ 4 مرات، في ذلك التوقيت، جعلت نظرة المشاهدين إليه تتغير خلال أحداث المسلسل المقبلة، إذ اتصف بصفة الصابرين الذين إذا أصابهم شيء يكرهونه قالوا: «إنَّا عبيد مملوكون لله، مدبَّرون بأمره وتصريفه، يفعل بنا ما يشاء، وإنا إليه راجعون بالموت، ثم بالبعث للحساب والجزاء».

وأوضح الداعية مصطفى حسني عبر صفحته الرسمية على «إنستجرام»، فضل قول «إنا لله وإنا إليه راجعون»، حال حدوث أي مصائب، لأن لها أجر عظيم وهي سنة عن الرسول، إذ تعد اعتراف من الشخص المصاب بأنه وكل ما ملكه وما أصيب فيه ومهما فقد أهل أو ابناء أومال أو أهل من عند الله سبحانه وتعالى، وإذ أنه رجع إلى الله تعالي، وأن تلك الآية من المستحب تكرارها كدعاء عند وقوع المصيبة.

وأوضح حسني، أن ترديد تلك الآية يجعل الشخص المُصاب يتذكر حال مَصابه أنه راجع إلى الله، وأنه سيقف في يوم بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالي سيسأله وسيحاسبه، عما قال في هذه الحياة، وأنه أحسن العمل والقول وابتعد عن الإساءة في أقواله أو أعماله.