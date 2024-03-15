«الأرصاد»: استمرار استقرار الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مستمرة في الاستقرار بالأحوال الجوية ودرجات الحرارة في المعدلات الطبييعة لها في مثل هذا الوقت من العام وتشهد انخفاضات عما كانت عليه في الأيام الماضية.

درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: «من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة مئوية بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط، وهذه الكتل معتدلة بشكل كبير في قيم حرارتها، وبالتالي، سيكون طقس اليوم شتويا دافئا في أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد».

حالة الطقس اليوم

وتابعت: «الطقس سيكون مائلا للدفء في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وما بين مائل للحرارة إلى حار في المحافظات الجنوبية، تحديدا في جنوبي الصعيد وسيناء، وفي فترات الليل تنخفض قيم الحرارة ويكون هذا الانخفاض ملحوظا في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر».