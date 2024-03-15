تفرج الهم وتزيد الرزق.. الشعراوي يكشف 4 أسرار قرآنية «استغلها في رمضان»

القرآن الكريم، هو الكتاب المنزل من الله عز وجل ، ويحوي داخله على كثير من الأسرار والعجائب التي لا يعرفها الكثيرون، وذلك لأنها تتطلب بحثا وفحصا ورؤى اختص الله بها بعض من عباده، ويبحث كثير من الناس خلال أيام شهر رمضان المبارك عن أفضل الطرق للتقرب لله عز وجل، ويزيلوا بها الهم والحزن.

4 أسرار قرآنية تفرج الهم وتزيد الرزق

وكشف الشيخ محمد متولي الشعراوي، في فيديو له، يتحدث فيه عن مفاتيح الفرج وزيادة الرزق وإزالة الحزن، عن أربعة أسرار من القرآن الكريم يجب أن يستغلها المسلم الراغب في التقرب لله عز وجل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسرار القرآن الكريم التي كشفها الشيخ الشعراوي لتفرج الهم وتزيد الرزق وتمحو الحزن.

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمة الله، خلال فيديو مسجل له: «هناك عدد من العجائب والأسرار التي استنبطها الإمام جعفر الصادق بالأدلة القرآنية لكل نواحي الحياة سواء الخوف أو المكر أو الطلب أو الهم والحزن، إذ قال: إنه إذا أراد المسلم أن يحصد زينة الدنيا وخيرها فعليه وهو يقرأ القرآن أن يتصور أنه يسمع الله يتكلم، ويلغى المتكلم الواسطة».

سر وعلاج من يخاف

وأوضح الشعراوي أن الإمام جعفر قال: «عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله عز وجل "حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ"، واستشهد جعفر بما قاله الله عز وجل «فانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ»، لافتا إلى أن الإمام جعفر كان يستخدم لفظ «سمعت الله»، كأنه كان يتكلم معه أو يسمع منه، وهذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن.

وتابع الشيخ الشعراوي حديثه عن أسرار القرآن الكريم التي استنبطها الإمام جعفر، قائلا: إن الإمام أوضح حل وعلاج لمن يشعر بالغم والحزن فقال: «عجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قول الله سبحانه وتعالى «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ» فإنى سمعت الله بعقبها يقول «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ»، موضحا أن هذه ليست خصوصية بل قال تعالى «وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ»، كما أن الغم والحزن أمور تصيب النفس أوقات بدون مصدر فهي عملية نفسية معقدة.

سر وعلاج لمن تصنع له المكائد

وقال الشعراوي: إنه على من مكر به الناس أو وضعوا له المكائد، ولا يقوى على شرهم، أن يفزع إلى قول الله تعالى «وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»، فإنى سمعت الله بعقبها يقول «فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا».

وأضاف الشيخ الشعراوي رحمة الله، أنه من يريد الدنيا وزينتها فعليه أن يفزع إلى قول الله «مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه»، فإني سمعت الله بعقبها يقول «إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا، فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ».