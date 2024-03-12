فجر ثاني ليلة من رمضان.. تعرف على أفضل الأدعية بصوت الشيخ الشعراوي

في فجر ثانِ ليلة من رمضان المبارك، يتوجه الناس بالدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، طالبين منه المغفرة والرحمة، ويعد من أفضل العبادات التي يمكن أنّ يفعلها الفرد، هي الإكثار من الدعاء، فنحن في شهر يعتق فيه الله سبحانه وتعالى، عباده من النار وينظر فيه إلى عباده المؤمنين ويجيب دعاء من يسأل ويغفر لمن يطلب المغفرة ويرحم من يسأله الرحمة.

فجر ثاني ليلة من رمضان

وورد عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، دعاء يمكن الاستعانة بها في فجر ثاني ليلة من رمضان، وذلك حتى يستعين به الأشخاص الراغبين في الابتهال والتضرع إلى المولى عز وجل: «بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي واستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، اللهم إني اسالك أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب وما زاويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين».

أفضل الأدعية في رمضان

ومن الأدعية التي يمكن ترديدها خلال ليالي شهر رمضان المبارك، والاستعانة بها في كل وقت، فوردت على صفحة دار الإفتاء المصرية كالتالي:

- اللهمَّ إنا نظن بك غفرانًا وعفوًا وتوفيقًا ونصرًا وتيسيرًا وسعادة ورزقًا وشفاءً وحسن خاتمة وعتقًا من النار، فَهَبْ لنا مزيدًا من فضلك يا واسع الفضل والعطاء يا رب العالمين.

- اللهمَّ الْطف بأهل مصر، اللهمَّ احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، واحفظ بلاد المسلمين من كل مكروهٍ وسوء يا رب العالمين.

- اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.

- ربِّ اجعل الفرح عنوانًا لنا في كلِّ لحظة، وأَزْهِرْ على ضفاف صدورنا ما نرجوه من خير، واجبر كسرنا وآمن روعنا واحفظنا بحفظك يا رب العالمين.

- اللهم اجعل كلَّ أيامنا مباركة وأَدِمْ يا ربنا نفحاتك علينا وعلى أهل بيوتنا ما دامت رحمتك باقية، واجعلنا ممَّن يحشرون إلى الرحمن وفدًا يا رب العالمين.