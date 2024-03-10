لماذا يتقدم رمضان كل سنة 10 أيام عن التاريخ الميلادي؟.. «الشعراوي» يكشف السر

كشف الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، في مقطع مسجل، سؤال يدور في عقل كثير من المسلمين بشأن بموعد قدوم شهر رمضان المبارك، ولماذا يتقدم رمضان كل سنة 10 أيام عن التاريخ الميلادي، وما هي حكمة الله- عز وجل- في ذلك، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

لماذا يتقدم رمضان كل سنة 10 أيام عن التاريخ الميلادي؟

وقال «الشعراوي» في فيديو تحدث فيه عن الحكمة من اعتماد التقويم القمري للمسلمين، ولماذا يتقدم رمضان كل سنة 10 أيام عن التاريخ الميلادي، إنّ رمضان يتقدم كل سنة بحوالي 10 أيام في التقويم الميلادي لأن طول الشهر الهجري يختلف عن الشهر الميلادي، إذ يستند الهجري إلى دورة القمر، التي تستمر لحوالي 29.5 يوم، بينما الميلادي يستند إلى دورة الشمس التي تستمر لحوالي 30 أو 31 يومًا، موضحًا أن هذا يعني أن السنة الهجرية قصيرة بحوالي 11 يومًا من السنة الميلادية.

اختلاف طول الشهر الهجري والميلادي

وشرح الشيخ الشعراوي، إجابة سؤال لماذا يتقدم رمضان كل سنة 10 أيام عن التاريخ الميلادي، قائلا: «بناء على اختلاف طول الشهر الهجري والميلادي فأن رمضان يبدأ في توقيت مختلف في كل سنة ميلادية، وهذا الاختلاف في توقيت بداية رمضان يعتمد على مراقبة هلال الشهر الجديد».

وأضاف أن السنوات تتعدد عند الأمم والشعوب إلى سنة شمسية، وهي التي تعتمد في بدايتها ونهايتها على حركة الشمس، وعدد أيامها (365) يومًا، وسنة قمرية، وهي التي تعتمد على ظهور الهلال مع بداية الشهر ووصوله لطور المحاق في نهاية الشهر، وعدد أيامها (354) يومًا، ويتراوح الفارق من 10- 12 يومًا ولهذا السبب فأن شهر رمضان يتقدم كل عام بمعدل 11 يومًا بالنسبة للسنة الميلادية.

تقدم رمضان كل سنة 10 أيام عن التاريخ الميلادي

ولفت الشيخ الشعراوي إلى أنه بمعنى آخر فأن شهر رمضان يتقدم كل ثلاث سنوات شهرًا واحدًا تقريبًا، ولهذا السبب يختلف موعد بدء شهر رمضان في كل عام بالنسبة للتقويم الميلادي، مشيرًا إلى أن الدين يتكلم عن الزمن دائمًا بالليلة، لذلك ندخل شهر الصوم بدخول ليله، وبمجرد رؤية الهلال، لذلك نصلي التراويح قبل الصيام.