الكشف على 1494 حالة في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف

أعلنت مديرية الصحة في محافظة بني سويف، اليوم، عن تنظيم، قافلة طبية بقرية كفر أبو شهبة بمركز إهناسيا غرب المحافظة، على مدار يومين ضمن «حياة كريمة»، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على 1494 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان.

ندوات تثقيفية صحية للمواطنين في القافلة

ونظمت القافلة الطبية، ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 102 مواطنا، حول الوقاية من الأمراض المعدية وأورام الصدر وتنظيم الأسرة والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، والتغذية السليمة للمرأة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما جرى عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

فحص المواطنين في 7 عيادات تخصصية

وتضمنت القافلة التي جرت على مدار يومين بقرية كفر أبو شهبة مركز إهناسيا غرب بني سويف، فحص المرضى في 7 تخصصات وهي: «الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة»، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة، كما جرى صرف العلاج بالمجان.

استصدار 16 قرار علاج على نفقة الدولة

وتضمنت القافلة أيضًا إجراء 154 تحليلاً بمعمل الدم، و47 تحليلاً بمعمل الطفيليات، وإجراء 9 حالات أشعة عادية، وحالتان أشعة أسنان، واستصدار قراران علاج على نفقة الدولة، وتحويل عدد 6 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بجانب إجراء أشعة موجات فوق صوتية لعدد 75 حالة.