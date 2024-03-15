هشام عباس: أنا «حمادة عزو» عند والدتي

قال الفنان هشام عباس، إن والدته كانت تحب أغنية «يتربى في عزه»، وتعتبره بالنسبة لها حمادة عزو بكثرة تدليله مشيرا إلى أن طريقة المعاملة جعلته يشعر كأن عمره 15 عامًا.

رأيه في المخرج طارق الكاشف

وأضاف «عباس»، خلال مداخلة لبرنامج «كان عمري 20» تقديم الإعلامية شافكي المنيري على راديو ميجا إف إم، أن المخرج طارق الكاشف كان لديه نظرة وصاحب ذوق عال، وكان مقتنع للغاية بقدراته وأنه لا يوجد مثيل له.

هشام عباس يحب الشاي في كوب زجاج

وتابع، أنه في وسط أصحابه يظهر بصورة ابن البلد وليس شخص من الطبقات رفيعة المستوى، مشيرا إلى أنه يحب شرب الشاي في كوب زجاج يُظهر لون الشاي ومدى ثقله.