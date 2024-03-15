5 فئات ممنوعة من الشاي بعد الإفطار.. قد يدمر المعدة

يعد الشاي مشروبًا شائعًا يستهلكه ملايين الأشخاص حول العالم، لكن هناك فئات ممنوعة من الشاي بعد الإفطار في رمضان، إذ إنها عادة غذائية خاطئة تحمل الكثير من الأضرار لهم، وقد تصل إلى تدمير خلايا المعدة دون إدراك جحم الضرر.

فئات ممنوعة من الشاي بعد الإفطار

تناول الشاي بعد الإفطار مباشرةً يمتص الحديد من الجسم، وهناك فئات ضار لها تناول الشاي أكثر من فئات أخرى، وهو ما أكده محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أكد أن الخطورة من تناول الشاي بعد الفطار تزداد على حسب حالة الشخص.

وكشف عفيفي عن الفئات الممنوعة من تناول الشاي بعد الإفطار في شهر رمضان.

أصحاب قصور الكلى

تناول الشاي بعد الإفطار يزيد من الإحساس بالتعب والنهجان، والتأثير على وظائف الجسم، كما أن الإفراط في تناوله قد يصل إلى تكوين حصوات الكلى.

الحوامل

الحوامل من أهم فئات ممنوعة من الشاي بعد الإفطار فيجب عليهن الامتناع عن شرب الشاي خاصة في شهر رمضان، لاحتوائه على مادة الكافيين المدمرة للجنين التي تعمل على زيادة سرعة القلب.

الأشخاص الذين يعانون من صعوبة النوم

تناول الشاي بعد الإفطار يؤثر على أعضاء ووظائف الجسم، وقد يبقي الشخص مستيقظًا مع تقليل من جودة النوم.

مرضى الأنيميا

من الفئات الممنوعة من الشاي بعد الإفطار، إذ تؤثر المركبات بالشاي على امتصاص الحديد، مما يعمل على تقليل الأكسجين بالجسم.

المصابون بالتهاب بالمعدة

يجب على الأشخاص المصابين بالتهابات المعدة الابتعاد عن تناول الشاي، إذ إنه يعمل على الشعور بالغثيان أو زيادة المعاناة من الآم المعدة.

أضرار شرب الشاي بعد الإفطار

وأكد أن تناول الشاي لتلك الفئات ممنوع بصفة خاصة بعد الإفطار، كما يجب على الأقل مرور 40 دقيقة لتناوله، إلا للحامل فهو ممنوع طوال فترة الإفطار في رمضان، حتى لا يؤثر على عملية الهضم، وشرب الشاي يزيد خطر الإصابة بالضعف العام، والأنيميا وفقر الدم، والإصابة بالحموضة، والشعور بحرقان في المعدة، والتهابات جدار المعدة.