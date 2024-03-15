تسارعت وتيرة الأحداث على مدار عرض 4 حلقات من المسلسل، ليترقب الجمهور ما تحمله الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب، الذي حجز مكانة خاصة لدى الجمهور، ليصبح موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 5، محط اهتمام الجميع، خاصة في حالة انشغالهم عن مشاهدة الحلقة فور عرضها.

موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 5

زاد اهتمام الجمهور بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب، الذي حظى بمتابعة جماهيرية كثيفة، بمجرد عرض 4 حلقات منه، ليصبح موعد إعادة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 5، والذي يمكن متابعته على مدار 30 حلقة.

يمكن متابعة مسلسل صيد العقارب على قناة cbc الحلقة 5، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة؛ إذ يرصد حالة من الصراع بين أسرتين في الصعيد، لتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة، ويظهر ذلك خلال وتيرة الأحداث التي تحمل جرعة من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب يقدمه نخبة كبيرة من النجوم، على رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

تردد قناة CBC

تردد قناة CBC وخطوات ضبطه على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 ويمكن تنزيلها باتباع بعض الخطوات الآتية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.