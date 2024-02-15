احذر هذه الأفعال.. مخالفات مرورية تعرضك للحبس 3 أشهر

أوضحت لائحة المخالفات والمعاقبات المرورية عددًا من المخالفات التي قد تتسبب للسائق في دفع غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه، والحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين.

مخالفات تعرضك للحبس

وأوضحت اللائحة أبرز تلك المخالفات بحسب المادة رقم «75» في قانون المرور وهي:

- قيادة السيارة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقرر.

- قيادة سيارة غير مرخصة أو سحبت رخصتها أو كانت رخصتها منتهية أو سحبت لوحتها المعدنية.

- قيادة سيارة دون رخصة أو برخصة غير مخصصة لقيادتها أو مقرر سحبها أو انتهى أجلها أو إيقاف سريانها.

- عدم استعمال المركبات اللوحات المعدنية المخصصة لها أو عدم حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.

- قيادة سيارة خالية من الفرامل أو كانت جميع فراملها أو إحدها غير صالحة.

- تعمد إثبات بيانات غير صالحة في النماذج أوالطلبات المنصوص عليها في القانون.

- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق وإعاقتها.

- تغير بيانات أو لون اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع.

- عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال 6 أشهر من ارتكابها.

وتابع القانون في مادته الـ75 أنه فى جميع الأحوال تضاعف العقوبة عند ارتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال 6 أشهر من ارتكابها.

وأشارت لائحة العقوبات المرورية إلى أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز فى السيارة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو تؤثر على عملها، كما يتم ضبط تلك الأجهزة وتقضي المحكمة بمصادرتها.