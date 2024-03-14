عالم بالأزهر: علي جمعة يوقظ المجتمع لتحمل مسؤولياته (فيديو)

قال الدكتور أشرف سعد، من علماء الأزهر الشريف، إن ما تحدث فيه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن العلاقة بين الولد والبنت، هو وضع محددات وليس محل خلاف.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «أنا شيخ أزهري، عندي بنتي تيجي تقولي أنا في حد معجب بيا، أفضل ما أقوم على كوارث، لأن الحب لو تم في سرية هتلاقي المراهقين ودول أخطر حاجة هيبنوا تصورات على حسب فكرهم، التقفيل على الأولاد أخطر حاجة».

وتابع: «مولانا الدكتور علي جمعة، يوقظ المجتمع لكي يتحمل مسؤوليته تجاه الأطفال، لأننا ناسيين هذه الفئة ومش عارفين هم يفكروا إزاي ولا إيه مشاعرهم وعواطفهم وحبهم».