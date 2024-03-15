انخفاض كبير في أسعار الحديد اليوم الجمعة بمختلف الأسواق

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 15-3-2024 انخفاضا كبيرا في سعر الطن، إذ يُعد الحديد أحد مواد البناء التي يتابع قطاع كبير من المواطنين والتجار أسعارها بشكل يومي من أجل التعرف على مستجدات أسعارها.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر طن الحديد اليوم الجمعة في مصر، بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته، في آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 47 ألفا و530 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بانخفاض وصل إلى 1920 جنيها في الطن الواحد.

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 48 ألفا و792 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك»، بانخفاض وصل إلى 2450 جنيهاً في الطن الواحد.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وكشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الحديد اليوم الجمعة على المستوى العالمي، والتي جاءت كالتالي:

- متوسط سعر البليت: 507 دولارات في الطن الواحد.

- متوسط سعر حديد التسليح: 529 دولارا في الطن الواحد.