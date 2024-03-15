«الزراعة»: مصر تتربع على عرش صادرات البرتقال والفراولة المجمدة عالميا

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تحتل مراكز عالمية في صادرات العديد من السلع الزراعية على رأسها الموالح والبطاطس والفراولة والعنب والرمان.

وأضاف لـ«الوطن» أن مصر تتربع على عرش صادرات البرتقال وتأتي في المركز الأول متفوقة على دولة إسبانيا وجنوب أفريقيا، كما أنها تحتل المركز الأول في الفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي.

أهم المنتجات الزراعية الطازجة

وتابع أن بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح وتصل الكمية المصدرة بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بحوالي 950 ألف طن.

وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطوراً كبيراً في العشر أعوام الأخيرة، حيث بلغ حجم الصادر منها خلال العام الماضي 7.44 مليون طن في 2023، مقابل 4 ملايين طن في 2014.

وأكد أن مصر تصدر الفائض عن احتياجاتها من السوق المحلي والمنتجات التي يتم فيها الاكتفاء ذاتيا والهدف توفير عملة صعبة، كذلك تحقق الصادرات الزراعية المصرية عائدا كبيرا للمزارعين في حال تصديرها مما يشجعهم على تحسين وجودة المحصول واتباع وسائل الزراعة الحديثة والنظيفة الخالية من متبقيات المبيدات وتصبح ثقافة سائدة تصل للمنتج المحلي.

السوق المصري

وأشار إلى أنه في حال وجود سلع يحتاجها السوق المحلي يتم حظر تصديرها كما حدث في البصل الذي تم حظر تصديرها بشكل مؤقت لحاجة السوق المصري إليه وحتى لا يترفع سعره بشكل مبالغ فيه.

أشار إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة والمليون ونصف فدان ساهمت في تحقيق تلك الطفرة بعوائد كبيرة للغاية حيث أنها وفرت الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للغاية، مقارنة بما يشهده العالم من ارتفاع شديد وأزمة غذاء عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل الغذاء ثم التغيرات المناخية التي تؤثر على الزراعة قبل اية قطاعات أخرى باعتبارها المجال الذي يقف في مقدمة المجالات المتأثرة بهشاشة المناخ.

ولفت إلى أن مشروع الصوب الزراعية وفر كافة أنواع الخضر وفي كافة المواسم الزراعية ما رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، وهو يؤكد أن القطاع الزراعي يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية باعتباره القطاع الذي يؤمن الغذاء ويوفر فرص العمل الكثيفة.