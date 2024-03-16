موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل سر إلهي على cbc.. نصرة تقرر الانتقام

تتواصل أحداث مسلسل سر إلهي بشكل متسارع بعد خروج «نصرة» التي تجسدها الفنانة روجينا من السجن بإذن رسمي لحضور جنازة ابنتها «سلمى» بعد الانهيار الشديد الذي تعرضت له بعد خبر وفاة ابنتها الوحيدة، وبعد حضور جنازة ابنتها تعود نصرة مرة أخرى إلى السجن وتقضي العقوبة كاملة 4 سنوات، وتكون زيارة قبر ابنتها أول شيء تفعله بعد الخروج، وتتعهد أمام قبرها بالانتقام من كل من تسبب في دخولها السجن.

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل سر إلهي على cbc

تعرض الحلقة 6 من مسلسل سر إلهي، على قناة cbc العامة، الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة 6:30 صباحًا والإعادة للمرة الثانية الساعة 11:30 ظهر اليوم التالي.

أبطال نشاهدهم يوميا في مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يضم مجموعة كبيرة من النجوم روجينا، صلاح عبد الله، أحمد بدير، رنا رئيس، مراد مكرم، وأحمد مجدي، ومحمد ثروت ومي سليم ونهى عابدين.د