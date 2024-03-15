موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل سر إلهي على شبكة CBC

أصبحت أحداث مسلسل سر إلهي سريعة بعد دخول «ناصرة» التي تجسدها الفنانة روجينا للسجن، بعد شهادة أخوتها ضدها، بتهمة قتل هارون «أحمد بدير» في دار المسنين، وتمر أيام السجن ثقيلة عليها، بعد صدمتها في أشقائها، إلا أنها قررت الانتقام من الجميع بعد حديثها مع صديقتها التى تعرفت عليها فى السجن، وينتظر الجمهور ما سيحدث في الحلقة 5 من مسلسل سر إلهي.

موعد عرض الحلقة 5 من مسلسل سر إلهي

الحلقة 5 من مسلسل سر إلهي، ستعرض على قناة cbc العامة، الساعة 12 منتصف الليل، ويعاد الساعة 6:30 صباحًا والإعادة للمرة الثانية 11:30 ظهرًا، وهو بطولة روجينا، مراد مكرم، رنا رئيس، أحمد بدير، صلاح عبد الله.

مسلسل سر إلهي ، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز. تدور أحداثه حول ناصرة، العاملة في دار مسنين، التي تتهم ظلمًا بقتل هارون. يقوم شاهيناز وسراج بدفع مبالغ كبيرة لأشقائها للشهادة ضدها وإخفاء القاتل الحقيقي. ومع ذلك، يقوم أحمد مجدي، محامي دار المسنين، بمساعدة ناصرة بعد أن يخبرها ببراءتها ويعد بالدفاع عنها أمام المحكمة، خاصة بعد أن أثبتت المعاينة القضائية أن الكاميرات داخل دار المسنين تم تعطيلها.