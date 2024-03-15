مسلسل محارب الحلقة الخامسة.. كيف سينجو حسن الرداد من قضية رأي عام؟

مسلسل محارب الحلقة الخامسة تعرض الليلة وسط ترقب من قبل متابعي المسلسل حول ما سيحدث في الحلقة الجديدة، بعد أن انتهت الحلقة 4 على أحداث مثيرة بعد تلفيق حسام الذي يمثل دوره الفنان أحمد زاهر، قضية لمحارب الذي يمثل دوره الفنان حسن الرداد، بدهس شاب بسيارته الأجرة، وتحولت إلى قضية رأي عام، حتى يجبره عن التنازل عن قضية قتل والدته مقابل التنازل عن قضية دهس شاب بسيارته.

مسلسل محارب الحلقة الخامسة، من المتوقع أن يشهد رد فعل محارب، وماذا سيفعل بعد هروبه من السجن وضرب حسين في المستشفى بعد مساومته له.

مسلسل محارب الحلقة الخامسة

ويعرض مسلسل محارب الحلقة الخامسة على قناة cbc في تمام الساعة 9 مساء، ويكون موعد الإعادة الأولى في الفجر الساعة 5:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3:45 عصرا.

مسلسل محارب

مسلسل محارب تدور أحداثه حول شاب أتى من الصعيد إلى القاهرة لتنقلب حياته رأسا على عقب، وهو من بطولة الفنان حسن الرداد وأحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومحمود الليثي.