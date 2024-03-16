مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on فى رمضان 2024 الحلقة 6

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 6، أصبحت على رأس اهتمامات قطاع عريض من الجمهور، لمعرفة مصير الفنان أمير كرارة الذي يجسد شخصية الدكتور ياسين المتورط في قضية قتل والده الحاج محمود الرفاعي.

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 6

ومواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 6، تكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، أما موعد الإعادة الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وموعد الإعادة الثانية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع صباح اليوم التالي الأحد.

صراعات كبيرة بسبب الميراث

ويتطرق مسلسل بيت الرفاعي إلى مشكلات الميراث التي تتسبب في صراعات كبيرة بين أفراد العائلة إضافة إلى التجارة في الآثار والمخدرات من خلال الحاج محمود الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم وفاروق «أحمد رزق».

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي، عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل وصفاء الطوخي وسيد رجب وتامر نبيل ومحمد لطفي.