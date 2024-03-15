اتهامات ومساومات تخللت الحلقة الرابعة من مسلسل محارب، لينتظر الجمهور مواعيد العرض الأول للمسلسل ويبحث آخرون عن موعد إعادة مسلسل محارب على سي بي سي الحلقة الخامسة التي ستعرض الليلة لمعرفة ما سيفعله حسن الرداد بعد اتهامه بقضية دهس شاب.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة الخامسة، لكي يتسنى للجمهور معرفة الأوقات المختلفة التي يتم عرض المسلسل بها.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة الخامسة

ويأتي موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة الخامسة كما يلي:

تعرض إعادة مسلسل محارب يوميا على قناة cbc، في تمام الساعة 5:15 صباحا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 3:45 مساء.

مسلسل محارب من بطولة الفنان أحمد زاهر و حسن الرداد وماجد المصري وناهد السباعي ونرمين الفقي ومحمود الليثي.