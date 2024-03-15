طفل يسأل «ينفع أتعامل مع زميلتى غير المحجبة؟».. وعلي جمعة يجيب

«لو زميلتي ليست محجبة اتعامل معها ولا لأ؟»، سؤال وجهه أحد الأطفال للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال برنامج «نور الدين»، المُذاع على قناة الناس.

بلاد ما وراء النهر ومسألة الحجاب

وردًا على ذلك، قال الدكتور علي جمعة، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نور الدين»، المُذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة: «إتعامل معها إيه المشكلة، وسيدنا جعفر الصادق لما دخل بلاد ما وراء النهر، كان كل النساء غير محجبات، بحكم أن الإسلام دخل قريب، والستات مش ملتزمين بالحجاب».

غض البصر والتعامل مع النساء

وتابع مفتي الديار المصرية السابق: «سيدنا جعفر الصادق، لما الناس سألوه نعمل إيه ونغض البصر إزاي، قال عادي نتعامل معهن ونغض البصر قدر المستطاع، ونتعامل معهن عادي بدافع المودة المأمورين بيها بين المؤمنين».