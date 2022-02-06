عضو «البحوث الإسلامية»: الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كتاب «القدس والمواثيق الدولية» إلى جميع المتدربين من أئمة مصر وفلسطين، الموجودين في الدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

محاضرة القواعد الفقهية

من جانبه، ألقى الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر السابق المحاضرة الأولى في الدورة التدريبية بعنوان: «القواعد الفقهية» للأئمة من الدولتين الشقيقتين مصر وفلسطين، في إطار فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية المشتركة لأئمة مصر وفلسطين بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم الأحد، بحضور الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب.

في البداية، رحب عبد الله النجار بالسادة الحضور، مبينا أن هذه الدورات من الأهمية بمكان لأنها تجمع طلاب العلم في مكان واحد في دائرة الحوار والمناقشة لأمور قد تلتبس على البعض، مؤكدًا أن القواعد الفقهية «أدوات لضبط التصرفات وفق ما يريده الله عز وجل من عباده»، ودراسة هذا العلم من أشرف أنواع الدراسات، والوقوف على أسراره من أدق العلوم التي يجب أن يحصلها الإمام أو الباحث في الشأن الديني، وتدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين».

قواعد تنظم أعمال القلوب والنوايا

وأشار إلى أن القواعد الفقهية أقسام منها ما ينظم القواعد الأصولية في مجال الفقه، ومنها ما ينظم القواعد الأصولية في مجال أصول الفقه، كما أن هناك قواعد تنظم أعمال القلوب والنوايا فالأعمال بالنيات، أما ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فهي مبنية على ظاهر التصرفات، فقواعد الفقه الكلية ميدان فسيح كبير للمذاكرة والتلاقي، والأحكام الفقهية تتسع بما لا يترك مجالًا إلا ببيان الحكم الشرعي له من حل أو حرمة، مطلوب أو غير مطلوب، فالأحكام الفقهية تشمل كل حركات الإنسان وسكناته.

النجار: قد يباح للإنسان شيء في مكان ويحرم عليه في آخر

وبيّن أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الزمان والمكان، فقد يباح للإنسان شيء في مكان، ويحرم عليه في مكان آخر، وأن التيسير هو شرع الله عز وجل، والفقيه هو الذي يجيد التيسير ويحسن التيسير بدليل، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم «ما خُيِّر بين أمرين إلَّا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعد النَّاس منه».

وأكد أن من يتعرض لأمر الإفتاء يجب أن يحيط علمًا بأدوات الفتوى والاجتهاد، وأما من تعرضوا للإفتاء، ولم يمتلكوا أدوات الفتوى، ووضعوا أنفسهم موضع الله عز وجل في الحكم على البعض بالكفر، وجعلوا الخروج من الملة مضغة في أفواههم دون أن يكون لديهم قواعد منضبطة في الحكم على تصرفات الخلق هؤلاء ما هم إلا أهل التشدد وأصحاب الفكر المتطرف.